Gioele, una tragedia senza risposte 

Perché le porte da calcetto nel campo del quartiere ozierese di San Nicola non erano ancorate e non avevano contrappesi? Perché è stato possibile accedere nell’area comunale? Chi aveva in carico l’impianto? Chi avrebbe dovuto controllare il campetto? Sono ancora tutte senza risposta le domande sulla tragedia del piccolo Gioele Putzu. E sono passati quasi 12 mesi dalla morte di bambino olbiese, vittima di un incidente assurdo i cui risvolti non sono ancora chiari e soprattutto non sono mai stati spiegati ai genitori della giovanissima vittima. Stando a indiscrezioni, la Procura di Sassari avrebbe dato una decisa svolta alle indagini, ma la famiglia di Gioele non sa nulla e da mesi attende risposte.

La tragedia

La storia del piccolo Gioele Putzu è una ferita aperta, per le comunità di Olbia, dove il bambino viveva, e di Ozieri. Poco meno di un anno fa il bambino ha perso la vita in circostanze assurde. Gioele si trovava a Ozieri e insieme ad alcuni coetanei entra in un campetto comunale, poco lontano dalla casa del nonno. Nessuno poteva sapere che le porte del piccolo impianto non avevano contrappesi. La giornata di festa e di gioco ad Ozieri si trasforma nel peggiore dei tormenti quando il piccolo finisce sotto la porta di quasi cento chili. Il medico legale accerterà che Giole è morto per a causa di una lesione cardiaca, conseguenza dello schiacciamento del torace. La porta non era assicurata al terreno e l’impianto sportivo era accessibile, nonostante, stando a quando venne rilevato nell’immediatezza dei fatti, non erano previsti allenamenti o gare. Nei giorni successivi alla tragedia, i Carabinieri della Compagnia di Ozieri effettuarono diversi accessi e acquisizioni di documenti nel municipio del centro del Logudoro. Ma i genitori di Gioele non hanno avuto alcuna notizia, e tanto meno notifiche formali di atti, degli accertamenti affidati al personale dell’Arma. Stando a quanto è a conoscenza dei genitori del piccolo, non vi sono stati accertamenti tecnici con comunicazioni formali ai legali di parte civile (a parte gli atti collegati all’autopsia). Una situazione di incertezza che dura dal settembre del 2024.

«Fateci sapere»

I legali della famiglia del piccolo sono gli avvocati Sergio Milia e Giampaolo Murrighile. Dice Milia: «Non sappiamo nulla, non abbiamo alcuna informazioni sulle eventuali conclusioni delle indagini». Murrighile aggiunge: «Stiamo attendendo con fiducia una risposta dalla magistratura».

