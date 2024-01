Gioele Dix: «Il pubblico sardo mi esalta» 

Ironico e malinconico: in una parola “buzzatiano”. «Ho iniziato a 12 anni, e a 18 avevo letto tutto di Dino Buzzati», svela Gioele Dix. «Non credo sia un caso. Di sicuro, avevo scritto il mio destino letterario».

Ed è con i racconti del grande scrittore bellunese che il sessantottenne attore, autore e regista milanese, noto anche per le apparizioni in tv (vedi “Mai dire gol” e “Zelig”) e al cinema (tra gli altri film “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati e le miniserie “Marcinelle” di Andrea e Antonio Frazzi e “Il giudice meschino” di Carlo Carlei), torna in Sardegna, portando in scena “La corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l'incanto del mondo”, di cui è autore e regista, oltreché interprete accanto a Valentina Cardinali. «Il pubblico sardo mi ha sempre dato particolare soddisfazione, e con uno spettacolo come questo, ispirato a un grande scrittore, dalla parola molto densa, la lingua bella e pensieri alti, dal pubblico sardo, che è mediamente di alto livello, mi aspetto una risposta di sostanza. E quindi mi esalto», aggiunge Dix, che sarà a Sassari al Teatro Comunale il 16 gennaio e a Cagliari, al Teatro Massimo dal 17 al 21, sotto le insegne del Cedac Sardegna.

Cos’è “La corsa dietro il vento”?

«Un racconto che ha all’interno altri racconti, e questa caratteristica un po’ teatrale dà vita a una successione di storie che originano un unico percorso verso un destino che ci unisce tutti. Crediamo che ciò che facciamo sia importante, e lo è, e in questo Buzzati è etico perché suggerisce che è importante che uno, ciò che fa, lo faccia bene piuttosto che male, ma ci ricorda che tutto può finire all’improvviso, ed è importante saperlo, perché ti monti meno la testa e apprezzi di più le cose. Non era un prete, né un teologo, ma era molto affamato di vita, e ha continuato a fare il giornalista oltreché lo scrittore, conservando la capacità di descrivere nei dettagli la vita delle persone in cui chiunque può identificarsi. Ma ha pure il “passo in più” del grande artista che può elevarsi al di sopra della realtà e suggerire che la corsa sta alla vita come il vento sta allo spirito».

Lo spettacolo prende il “la” da un episodio: sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore piove dall’alto una pallottola di carta, che potrebbe contenere appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare. Le è mai capitato?

«Mi è capitato di buttare nei giorni di pulizia qualcosa che avevo conservato per 35 anni e di essermi pentito un minuto dopo. Ma poteva essere suggestione. Mi viene in mente una bella frase attribuita a Einstein, che durante un’intervista, al giornalista che gli chiedeva se prendesse appunti, rispose. “Poiché le idee sono molto rare, non ho bisogno di segnarmele: le ricordo”. A volte butti via qualcosa perché l’hai metabolizzata, o la conservi perché è la testimonianza di un percorso: nello spettacolo l’immagine è lo spunto, perché nella pallottola ci sono le storie di Buzzati, ma nel racconto, ad esempio, il protagonista, nel dubbio se aprirla e scoprire qualcosa che lo delude o non aprirla e perdersi qualcosa, opta per la seconda soluzione. Che per me è segno che a volte è meglio immaginare una cosa piuttosto che vederla concretamente».

L’eredità di Buzzati?

«Lo sguardo disincantato di chi pensa sempre che da un momento all’altro possa succedere qualcosa. Siamo tutti un po’ sospesi, con questo senso della precarietà, ma l’incognita può anche essere una bella sorpresa: le persone che ho amato, alcune molto importanti, sono apparse all’improvviso. Perché è vero, sono ironico e malinconico. E romantico!».

RIPRODUZIONE RISERVATA