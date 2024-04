Giocomix, un mare di maschere e colori 

Un po’ di fila (velocissima) al botteghino e folla agli eventi in programma per tutta la giornata. L’edizione (la diciassettesima) record di Giocomix è anche questo e la prima giornata (oggi la seconda e ultima) del festival sardo dedicata a fumetti, videogiochi, cosplay e tanto altro lo testimonia: alla Fiera è un’invasione pacifica di giovani (ma non solo) da tutta l’Isola nel nome del fumetto e del gaming.

Successo per lo spazio ancora più grande all’Artist Alley, dove gli artisti possono mettersi all’opera per realizzare illustrazioni, sketch e commissions, incontrare i fan e vendere le proprie opere: disegni, tavole originali e fumetti autoprodotti. Grande spazio inoltre è dedicato al mondo del Cosplay animato dall'amatissimo Cosplay Contest e dal travolgente K-Pop Dance Contest, eventi capaci di richiamare centinaia di partecipanti da tutta la Sardegna. Ieri sul palco è stata la volta di Leo Ortolani, con un Talk Show sul fumetto, mentre oggi sarà il turno di Kangeon, con lo spettacolo “Minecraft per raccontare come si è formata la Terra”.

Dopo il successo di ieri, oggi seconda e ultima giornata. Alla Fiera (ingresso in viale Diaz) dalle 10 alle 20. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA