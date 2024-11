Gioco tragico, ucciso un 18enne 

NAPOLI. Si pensava a un agguato. A una vera e propria esecuzione, viste le modalità: un colpo alla testa, in fronte, poco prima dell'alba, nel centro storico di Napoli. Sembrava una vicenda già raccontata la morte di Arcangelo Correra, morto ieri mattina a soli 18 anni. E invece, col trascorrere delle ore, la storia è cambiata: l'ennesimo ragazzo che ha perso la vita violentemente tra Napoli e provincia, il terzo in soli 17 giorni, sarebbe morto per un gioco finito male. In serata il fermo di un suo amico e parente: sarebbe stato lui a esplodere il colpo «per errore».

La “scarrellata”

Poco prima delle 5 Arcangelo, incensurato, era con altri due amici tra cui un suo parente, Renato Caiafa, 19 anni, fratello minore di Luigi, ucciso nel 2020 da un poliziotto durante una rapina. Sembra che proprio Renato stesse maneggiando una pistola quando è partito un colpo che ha raggiunto Arcangelo alla testa. In particolare, forse per testare l'arma, il giovane avrebbe “scarrellato” ed è partito il colpo mortale. Inutile la corsa e il ricovero all'ospedale.

A raccontare questa versione è stato lo stesso Caiafa, che si è recato spontaneamente in questura. Il fermo riguarda i reati di porto illegale d'arma e ricettazione; il giovane è stato poi indagato per omicidio colposo. La polizia dovrà ora verificare se le cose sono andate effettivamente così.

Quello che però è certo è che a morire è stato un altro ragazzo, solo di qualche anno più grande del quindicenne Emanuele Tufano, ucciso nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre nel corso di una sparatoria tra adolescenti nel pieno centro di Napoli. Pochi giorni dopo, ancora di notte, tra il 1 ed il 2 novembre, questa volta in provincia, a San Sebastiano al Vesuvio, è invece scoppiata una lite per una scarpa pestata. Ancora armi, ancora spari e ancora un morto, Santo Romano, 19 anni: il ragazzo che ha confessato quell'omicidio ha 17 anni.

Armi facili

E ieri circa 300 persone sono scese in piazza per la manifestazione “Liberiamo Napoli dalle violenze”, organizzata da Libera e dalla diocesi. Dal palco è stata mostrata una scacciacani in vendita online per 80 euro, che può diventare letale con poche modifiche. Anche il rapper Geolier è intervenuto sui social: «Terra mia il tuo “popolo” ti sta umiliando a colpi di pistola. Ancora un’altra vittima... ancora un’altra volta basta».

