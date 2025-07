Un test per mettere minuti nelle gambe di tutta la rosa, ma anche per fare qualche valutazione. Il Cagliari visto ieri dal 1’ a Hannover era diverso per otto undicesimi rispetto alla squadra che aveva cominciato la sfida di mercoledì col Galatasaray, e Fabio Pisacane spiega il motivo: «A tre giorni di distanza era normale ci fosse un po’ di stanchezza», il commento dell’allenatore. Che segnala anche una difficoltà in più avuta ieri, che lo ha portato a rivoluzionare la squadra all’intervallo: «La sfilza di cartellini gialli, già dal primo tempo, che ci ha portati a fare qualche aggiustamento e gestire l’impegno di tutti. Abbiamo corso tanto, com’è giusto che sia in questa fase della preparazione: mercoledì c’era un gruppo che ha giocato 70’». Due test, Galatasaray e Hannover, voluti per alzare subito l’asticella: «Poche squadre hanno organizzato amichevoli di così alto livello in pochi giorni. Giusto andare oltre il risultato e concentrarsi sull’analisi dell’intera rosa, su ciò che serve, su ciò che sappiamo fare e su quello in cui dobbiamo ancora migliorare: gioco, ritmo, chimica collettiva».

La gestione

Nonostante le poche occasioni (ma Luvumbo nel finale poteva fare 1-1), Pisacane trova qualche lato positivo da quanto visto in campo ieri in Germania. «I ragazzi sono stati encomiabili per applicazione e voglia di andare in avanti», dice il tecnico. «In qualche modo ci hanno anche stupito: li vedevamo proporsi con forza, è un bel segnale dal punto di vista dell’atteggiamento». L’Hannover, pur essendo di una categoria inferiore come la 2. Bundesliga, si è dimostrato più avanti nella preparazione. «Aveva una gamba diversa, il loro campionato inizia tra una settimana», ricorda Pisacane. «Noi ci abbiamo provato: segnale positivo. È chiaro che, con una condizione inferiore, paghi in lucidità e velocità di esecuzione, con e senza palla».

Rientro a casa

Per il Cagliari ora due giorni liberi, ripresa martedì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. Con un appuntamento di spicco sabato prossimo, nella prima uscita alla Domus. «Il Trofeo Gigi Riva è dedicato a chi è e sarà sempre una fonte di ispirazione per il Cagliari, dentro e fuori dal campo: sarà un test utile ma anche simbolico, in cui vogliamo ben figurare», le parole di Pisacane sull’amichevole col Saint-Étienne. E in cui potrà debuttare Folorunsho («L'ho sentito in questi giorni, sono contento di vederlo motivato e carico») e andrà rivalutato Luperto («Ha accusato una botta al polpaccio prima dell'Ospitaletto e alla vigilia aveva ancora un po' di indolenzimento, non possiamo permetterci di perderlo a lungo»). Secondo il tecnico, però, la strada intrapresa è quella giusta: «C'è ancora tanto da lavorare, servono dedizione, applicazione e voglia di migliorare. Ma so che c'è lo spirito giusto per farlo».

