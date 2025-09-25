VaiOnline
Il progetto.
26 settembre 2025 alle 00:29

“Gioco d’azzardo” Perché rovinarsi non è un un gioco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’arte contro le dipendenze: al via il progetto “Gioco d’azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – Is Mirrionis / Teatro Senza Quartiere 2025 promosso dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda nell’ambito del programma “Sardegna Rovinarsi è un Gioco 2025”, con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Cedac, il Comitato Casa del Quartiere Is Mirrionis e Kalaritana Media.

“Gioco d’azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – incastonato nel progetto pluriennale Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro 2017-2026 – prevede un ciclo di appuntamenti al TsE di Is Mirrionis a Cagliari (dal 7 al 9 ottobre, dal 3 al 5 novembre e dal 2 al 4 dicembre, con due matinées alle 9.30 e alle 11.30) rivolti agli adolescenti, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni, studenti delle scuole secondarie di secondo grado, “nativi digitali” e quindi particolarmente esposti alle insidie legate alla diffusione delle varie forme di gioco online, con la visione di una pièce teatrale a tema seguita da un momento di incontro e confronto con l'autore e interprete e con psicologi ed esperti dei Serd della Sardegna, con l’obbiettivo di innescare una consapevolezza dei pericoli e dei potenziali danni insiti in modelli culturali fuorvianti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 