“Gioco d’azzardo” Perché rovinarsi non è un un gioco 

L’arte contro le dipendenze: al via il progetto “Gioco d’azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – Is Mirrionis / Teatro Senza Quartiere 2025 promosso dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda nell’ambito del programma “Sardegna Rovinarsi è un Gioco 2025”, con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Cedac, il Comitato Casa del Quartiere Is Mirrionis e Kalaritana Media.

“Gioco d’azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – incastonato nel progetto pluriennale Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro 2017-2026 – prevede un ciclo di appuntamenti al TsE di Is Mirrionis a Cagliari (dal 7 al 9 ottobre, dal 3 al 5 novembre e dal 2 al 4 dicembre, con due matinées alle 9.30 e alle 11.30) rivolti agli adolescenti, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni, studenti delle scuole secondarie di secondo grado, “nativi digitali” e quindi particolarmente esposti alle insidie legate alla diffusione delle varie forme di gioco online, con la visione di una pièce teatrale a tema seguita da un momento di incontro e confronto con l'autore e interprete e con psicologi ed esperti dei Serd della Sardegna, con l’obbiettivo di innescare una consapevolezza dei pericoli e dei potenziali danni insiti in modelli culturali fuorvianti.

