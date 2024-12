Gioco d’azzardo, laboratori gratuiti per prevenirlo 

L’iniziativa “Dipende-Da-Te” fa tappa a Cagliari. Domani e venerdì dalle 8,30 alle 17,30 al THotel sono in programma laboratori sul tema del Gioco d’Azzardo e dei comportamenti a rischio per lo sviluppo delle diverse forme di dipendenza a cura della Società di Comunicazione Taxi1729 in collaborazione con l’Asl Cagliari. I laboratori, completamente gratuiti e aperti a tutta la popolazione, ospiteranno 500 partecipanti, che saranno coinvolti in un'esperienza formativa interattiva e stimolante, finalizzata a informare, sensibilizzare e a favorire l’acquisizione di conoscenze sul tema delle dipendenze.

Il progetto, a cura della direzione di dipartimento di Salute mentale, del Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati ad alcol e Gap, dell’equipe del Piano regionale gioco d’azzardo patologico, ha l’obiettivo di attuare azioni per la prevenzione di comportamenti a rischio, che possono evolvere in condizioni di disagio psicologico, dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici. È stato attivato nell’ambito delle iniziative dipartimentali di prevenzione e promozione della salute ed è destinato anche ad Istituti secondari di II grado, a centri di aggregazione sociale, ad associazioni, società sportive, centri culturali, università della terza età e al volontariato sociale.

Inoltre venerdì al T-Hotel dalle 9 alle 18 è in programma il convegno dal titolo “La Prevenzione delle dipendenze: diffondere la cultura dell'intersettorialità e della interdisciplinarietà", rivolto agli operatori sanitari e sociosanitari. Alle 15.45 è in programma un talk dal vivo, che attraverso un’animazione coinvolgente svelerà le regole che stanno dietro al fenomeno del gioco d’azzardo in Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA