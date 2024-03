Gioco d’azzardo, giro di vite del Comune 

Stretta del Comune al gioco d’azzardo. Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento per arginare il fenomeno in città: stop a nuove autorizzazioni, niente sale slot vicino a punti considerati sensibili e rigidi orari da rispettare.

Un dramma, quello della ludopatia, in crescita anche in città, dove con ben 17 “punti gioco” si spendono 2743 euro pro capite in scommesse, slot machine e gratta e vinci, contro la media regionale di 1700 euro. A questi dati va aggiunta la cifra - non calcolabile - del gioco online, mentre dall’analisi sono esclusi i “punti gioco” del vicino centro commerciale.

L’assessora

«La ludopatia – ha detto l’assessora alle politiche sociali, Maria Grazia Fois – è senza dubbio una “malattia sociale”, in quanto provoca l’incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, creando dunque dipendenza e causando pesanti implicazioni sul piano personale, familiare nonché sociale con conseguenze che si ripercuotono sul lavoro, sulla scuola, su aspetti finanziari nonché legali».

Il numero di giocatori con profilo “a rischio severo” è dunque in costante aumento. «Per questo è di fondamentale importanza creare le condizioni per prevenire e contrastare la diffusione delle patologie correlate al gioco d’azzardo – ha aggiunto l’assessora -, puntando l’attenzione sui giovanissimi e sulle fasce più deboli della popolazione, ancor più, laddove il problema è già presente, urge intervenire per ridurre e contenere le conseguenze negative strettamente derivanti dalla pratica del gioco».

Le nuove regole

Così Fois, insieme al collega assessore alle attività produttive, Carlo Secci, ha predisposto il regolamento contro il gioco d’azzardo - votato all’unanimità dal Consiglio – che in sei punti introduce molti paletti. Ad esempio vieta tra le altre cose l’installazione dei nuovi apparecchi a meno di 500 metri da punti sensibili come scuole, strutture sanitarie e sportive e luoghi di culto, residenze per anziani e luoghi di aggregazione socio culturale, oratori.

Il Comune inoltre potrà autorizzare le nuove sale da gioco solo ed esclusivamente nelle aree destinate alle attività produttive, sempre nel rispetto dei 500 metri dai luoghi sensibili e comunque non all’interno o nelle vicinanze di unità immobiliari residenziali. E poi non mancheranno controlli mirati e una stretta sugli orari per chi non rispetta le regole.

Prevenzione e cura

«Come Comune – ha concluso l’assessora - intendiamo presentare a breve il piano regionale contro il disturbo patologico del gioco d’azzardo così da strutturare una rete con le diverse figure preposte, attivare percorsi concreti e porre le basi per la prevenzione, oltre che poter intervenire tempestivamente nell’individuare e attivare un percorso di presa in carico che consenta la guarigione del soggetto ludopatico».

RIPRODUZIONE RISERVATA