Gioco d’azzardo, fumo e dipendenze emotive: via agli incontri con gli esperti nell’ex Vetreria 

Un aprile dedicato alla salute e alla prevenzione alla Municipalità di Pirri. L’annuncio è della presidente Maria Laura Manca: «Oltre ai diritti e al ruolo delle donne, verranno affrontate le dipendenze in tutte le loro sfaccettature, partendo dall'alimentazione, dalla sedentarietà, dal fumo, dall’alcol e dal gioco d'azzardo».

Il primo evento, in collaborazione con i Club Hudolin di Cagliari e Quartu, si terrà domani nella Sala convegni dell’ex Vetreria alle 16.La presidente Manca ha sottolineato l'importanza di riconoscere e affrontare le vulnerabilità della società contemporanea, dove la «pressione per dimostrare felicità e successo può nascondere storie di povertà, disagio economico e culturale, e precarietà della salute». Per questo motivo «è fondamentale che le istituzioni si assumano il compito di rendere consapevoli i cittadini delle problematiche più comuni, prima che si trasformino in patologie».Il consigliere delegato Eugenio Spiga ha sottolineato come con queste iniziative si vuole dare «risposta alle emergenze del tempo, accentuate durante e dopo il periodo Covid», e grazie al «dialogo con associazioni che affrontano quotidianamente tali problemi».

