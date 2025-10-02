Gioco d’azzardo, è allarme rosso 

La speranza rivestita da una patina argentata, il grattare rapido in un angolo della tabaccheria e mezzo secondo per infrangere il sogno della vincita facile (che facile non è): «Questa volta niente», dice l’anziana signora che non demorde: «Due da dieci». E poi altri due, così viene da pensare si vada avanti ancora a lungo. Eccola la giornata tipo trascorsa dentro le rivendite della città, con i “Gratta e vinci” esposti in bella vista insieme a tutto ciò che di giocabile esiste e il tintinnio delle monete che fa da sottofondo ma non mette a tacere l’allarme ludopatia: dipendenza dal gioco d’azzardo, per farla semplice. Ma semplice non è: c’è chi racconta di appuntamenti quotidiani con la fortuna, di pensioni fatte fuori a metà mese, di debiti, e persino di clienti che rovistano nella spazzatura per cercare i “Gratta e vinci” altrui; sia mai che qualcuno abbia gettato il tagliandino vincente.

Sono osservatori istantanei del fenomeno. Un po’ psicologici, a volte pure confidenti. «Le vendite? Sono in continuo aumento»: lo dicono in coro, titolari e dipendenti delle tabaccherie cagliaritane, che in un mattina come tante l’azzardo più grande è trovarne una dove non si giochi. «Purtroppo assistiamo a un incremento costante del gioco d’azzardo, soprattutto per quanto riguarda i Gratta e vinci. Stanno salendo anche con il taglio: mentre prima i più richiesti erano da 2 o 3 euro, adesso vanno tantissimo quelli da 10, 20 e persino 25. Li ordino il lunedì e il venerdì sono già finiti», racconta Stefano Usai, titolare della ricevitoria in via Pessina 91. Dove sono soprattutto anziani e pensionati a tentare la sorte («giovani per fortuna non se ne vedono, diciamo che saranno uno su mille»), e per lo più clienti abituali: «C’è chi si presenta appena prende la pensione e spende talmente tanto che a metà mese non ha più nulla, e chi è arrivato a chiedermi i sacchetti della spazzatura per controllare i gratta e vinci buttati dagli altri». Così gli è capitato anche di cercare di porre un freno: «Ricordo una signora che in un paio d’ore spese 300 euro. Mi posi il problema e le dissi che forse stava esagerando. La sua risposta: “Ti sto chiedendo soldi? Sei qui per lavorare”».

“Gioca con noi e vinci con noi”, si legge in grande all’esterno del punto vendita al 118 di via Milano. Un invito esplicito all’azzardo, piazzato fronte strada e quasi paradossale con il rischio dipendenza dietro l’angolo. «Giocano in tanti, le vendite sono sempre in aumento e i clienti prevalentemente donne, pensionate. Ma l’età media diciamo che è dai cinquanta in su», spiega Luana Manis. «Abbiamo clienti che giocano ogni giorno, in linea di massima sono generalmente benestanti, ma capita anche chi spera di dare una svolta alla vita difficile». In piazza San Benedetto la storia si ripete: «Impossibile stabilire se giochino più gli uomini o le donne, direi che purtroppo giocano tutti. Lotto e Superenalotto sono un po’ in calo, ma i Gratta e vinci di taglio alto vanno tantissimo», conferma Roberto De Luca, che si addentra un po’ di più nel problema: «Certo mi dispiace vedere il pensionato che butta via i soldi che gli servono per vivere o si gioca la casa, ma sono questioni molto delicate e non mi metto in mezzo».

Loro, i giocatori, non sembrano amare troppo le domande dei cronisti e sarà certo un caso, ma dopo un’iniziale reticenza rispondono tutti nello stesso modo: «No, guardi, è il primo Gratta e vinci che compro». Ed è forse questo il primo sintomo: negare il problema e zittire il tarlo nel cervello. Il passo dopo è la dipendenza.

