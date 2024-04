Gioco d’azzardo, chiuso un locale 

L’attività di organizzazione dei tornei di Texas hold’em era pubblicizzata alla luce del sole: su Facebook, Instagram e anche attraverso volantini lasciati nel locali pubblici di Trexenta e dintorni in cui si paventava la possibilità di vincite importanti. E i giocatori allo Space Underground, aperto da novembre nel piano seminterrato di un centro commerciale in via Piemonte a Senorbì, arrivavano da tutta la Sardegna. Giocatori anche facoltosi, a giudicare dalle auto parcheggiate lungo la strada soprattutto dalle 21 in poi: fuoriserie, suv e anche diverse Ferrari.

L’indagine

Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Dolianova ha messo la parola fine a queste serate vissute da chi cerca l’adrenalina sul tavolo verde: secondo gli inquirenti, non si trattava di tornei legali, ma di vero e proprio gioco d’azzardo in un locale pubblico perché il poker texano fa parte dell’elenco dei giochi proibiti nella Provincia di Cagliari. Da qui la chiusura del locale per 15 giorni e le segnalazioni alla Procura: il titolare dell’attività, gli organizzatori dei tornei e i mazzieri sono indagati per organizzazione ed esercizio di gioco d’azzardo in locale pubblico; i giocatori invece rischiano un decreto penale di condanna (una sanzione pecuniaria) per aver partecipato al gioco proibito.

Sono stati i carabinieri della stazione di Senorbì a volerci vedere chiaro intorno al quel viavai di giocatori di poker texano. Nel momento dei controlli, diciannove giocatori, di cui alcuni provenienti da fuori Provincia, e quattro “mazzieri”, uno per ogni tavolo, erano impegnati nel bel mezzo di un torneo di Poker Texas, i cui risultati, in tempo reale, erano proiettati su un monitor.

I controlli

Gioco legale? No, d’azzardo secondo gli investigatori. Perché, per entrare si pagava un biglietto di ingresso di circa 40 euro ma – una volta finite le fiches – ai giocatori era consentita la possibilità di rientrare in gioco, versando altri soldi ai gestori. Pratica ritenuta illegale, appunto.

Nel locale c’erano circa 14 tavoli di gioco che nei fine settimana, secondo gli inquirenti, si riempivano arrivando a ospitare un centinaio di giocatori. Allo Space Underground erano attive anche diverse sale con le slot machine risultate regolarmente collegate ai Monopoli di Stato. (p. c.)

