Gioco d’azzardo, boom di scommesse 

L’unica cosa certa è che il banco non perde mai. Inutile illudersi che al prossimo giro di “grattatina” o di slot machine si riesca a recuperare la giocata persa o, peggio, a saldare i debiti o a invertire la rotta di una vita fatta di sacrifici e sfortuna. Quasi sempre dopo aver scoperto che i numeri o i simboli non sono vincenti, da grattare non rimangono che le rogne per aver alleggerito il portafoglio. I cagliaritani non fanno eccezione, come nel resto d’Italia il numero dei giocatori e delle puntate è in crescita costante, così come i ludopatici. Fare il punto non è semplice perché le ultime statistiche fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risalgono a due anni fa. Ma è sufficiente fare un giro per le ricevitorie del capoluogo o raccogliere il grido d’allarme del Dipartimento di salute mentale e dipendenze della Asl di Cagliari per tastare con mano la situazione.

Cifre da capogiro

Anche se le sfumature sono diverse, età e sesso non contano. I più giovani preferiscono l’online, mentre gli anziani puntano tutto sui giochi classici: Lotto, Superenalotto e Gratta e Vinci. Ci sono poi i “malati” di slot machine e le donne che stanno raggiungendo (questa volta sarebbe meglio di no) la parità di genere con gli uomini. Buona parte di 1,3 miliardi di euro che in tutta la Sardegna si spendono ogni anno in scommesse varie e video giochi avviene nel capoluogo. I due terzi di questa somma torna nelle tasche degli scommettitori (pochi), la differenza resta nelle casse dello Stato. Secondo i dati del 2022 forniti da Agipronews (l’agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse), il gioco preferito sono le slot machine e le video lotterie, Awp e Vlt (acronimi di Amusement with Prizes e Video lottery terminal), per i quali i sardi – compresi quindi i cagliaritani – spendono oltre 750 milioni di euro. A seguire i Gratta e vinci e le lotterie, con 307 milioni di euro; il lotto 165 milioni; Superenalotto, Win for life, Eurojackpot e SiVinceTutto con più di 66 milioni di euro. E ancora: le scommesse sportive e virtuali con 52 milioni, Bingo con 27 milioni e i giochi legati all’ippica con 1,5 milioni di euro.

In ricevitoria

Rino Gaviano, gestore della ricevitoria di via Tuveri, non ha dubbi. «I giocatori e le puntate aumentano in modo costante». Quali sono i giochi preferiti? «Nella mia attività il Lotto e il Gratta e Vinci l’anno scorso sono cresciti del 30 per cento, mentre il Superenalotto, pur conservando livelli elevati, non ha fatto registrare grandi scossoni. Più c’è fame, più giocano. Spesso penso a quanto possano guadagnare per spendere nei giochi tutti quei soldi». E i giocatori? «Sono soprattutto donne anziane, molte iniziano a giocare sin dalle 6 del mattino». Il resto? «Vista la zona, molti dipendenti pubblici e privati». Avvocati? «No, sono una categoria molto parsimoniosa». E le slot machine? «Noi siamo penalizzati. Nessuno fa controlli, nel resto della città gli orari (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alla chiusura) non vengono rispettati. Qui, tra Questura e Tribunale, è meglio non rischiare. È una norma ingiusta, visto che online le scommesse e i giochi sono disponibili a qualsiasi ora tutti i giorni dell’anno».

Francesco Mulas è il titolare di una ricevitoria di via Della Pineta. «In questa zona la crisi si fa sentire, le giocate e i giocatori sono diminuiti. I giochi che vanno per la maggiore sono il 10 e Lotto e il Gratta e vinci che danno premi immediati».

