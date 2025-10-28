VaiOnline
L’iniziativa
29 ottobre 2025 alle 00:18

Gioco da tavolo per conoscere il Romanico sardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuova iniziativa per conoscere il medioevo sardo: la Fondazione Sardegna Isola del Romanico presenta “Judikes - alla scoperta del Romanico sardo”, il gioco dedicato alle scuole che sarà presentato domani alle 16.30 nella sede Unifidi in via Sebastiano Mele 7. Una presentazione aperta a tutti e soprattutto a dirigenti scolastici, Coordinatori delle attività educativo-didattiche e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche. «I nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno imparare e capire più aspetti del medioevo sardo grazie a “Judikes” - commenta Antonello Figus, il presidente della Fondazione - partiamo dall’idea che chiunque conosce la storia e il patrimonio culturale impara a rispettarlo e promuoverlo. Concludiamo questo mese, che è proprio dedicato al Romanico, con questa importante iniziativa ma anche con la grande soddisfazione di aver vissuto giornate intense in tutta la Sardegna con le “Giornate del Romanico”».
Un gioco che copre anche un vuoto nell’istruzione dei ragazzi sardi visto che il medioevo dell’Isola non esiste nei programmi scolastici ministeriali, in particolare nella sua stagione romanica. I giocatori saranno impegnati nei quiz, in capacità strategiche e nella tecnologia. Ideato per 2-4 giocatori o squadre, Judikes unisce il classico tabellone da tavolo a un’App che guida l’esperienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  