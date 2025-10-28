Gioco da tavolo per conoscere il Romanico sardo 

Un nuova iniziativa per conoscere il medioevo sardo: la Fondazione Sardegna Isola del Romanico presenta “Judikes - alla scoperta del Romanico sardo”, il gioco dedicato alle scuole che sarà presentato domani alle 16.30 nella sede Unifidi in via Sebastiano Mele 7. Una presentazione aperta a tutti e soprattutto a dirigenti scolastici, Coordinatori delle attività educativo-didattiche e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche. «I nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno imparare e capire più aspetti del medioevo sardo grazie a “Judikes” - commenta Antonello Figus, il presidente della Fondazione - partiamo dall’idea che chiunque conosce la storia e il patrimonio culturale impara a rispettarlo e promuoverlo. Concludiamo questo mese, che è proprio dedicato al Romanico, con questa importante iniziativa ma anche con la grande soddisfazione di aver vissuto giornate intense in tutta la Sardegna con le “Giornate del Romanico”».

Un gioco che copre anche un vuoto nell’istruzione dei ragazzi sardi visto che il medioevo dell’Isola non esiste nei programmi scolastici ministeriali, in particolare nella sua stagione romanica. I giocatori saranno impegnati nei quiz, in capacità strategiche e nella tecnologia. Ideato per 2-4 giocatori o squadre, Judikes unisce il classico tabellone da tavolo a un’App che guida l’esperienza.

