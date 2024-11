Giochiamocela con filosofia Da Alice a Sara Simeoni sul palco del Teatro Doglio 

Riprendiamoci il tempo di giocare perché aiuta a gustare la vita anziché bruciarla con frenesia. Facciamolo facendoci aiutare da chi è un ottimo esempio, pensiamo a campionesse come Sara Simeoni o sacerdotesse della musica come Alice. Non è un caso che il gioco sia il tema del Lei Festival in scena a Cagliari al Teatro Doglio (via Logudoro 32) nell’ultimo weekend di novembre.

La filosofia

Parla chiaro la direttrice artistica Alice Capitanio: «In questa edizione il festival celebra il gioco come esperienza creativa e opportunità per riconnettersi con sé stessi e con gli altri in modo autentico e spontaneo. Un viaggio nel cuore del gioco, inteso non solo come attività ludica, ma soprattutto come uno spazio creativo, prezioso e rigenerante per l’individuo. In un mondo sempre più dominato dalla performance, dalla competizione e dalle pressioni sociali, il gioco può diventare rifugio in cui esplorare il proprio spazio psicologico interiore senza vincoli». Parole sante. Ma vediamo allora con chi giocheremo serata per serata.

Venerdì 29

“Azzardo” è il tema d’avvio alle 17.30 con Alessandra Mureddu in dialogo con Michela Atzeni. Un incontro che esplora le insidie del gioco d’azzardo attraverso l’esperienza e la testimonianza di Alessandra Mureddu, autrice del romanzo “Azzardo” (Einaudi). Ed ecco alle 19 l’attesissima Sara Simeoni in dialogo con la giornalista Simona Rolandi e in collaborazione con il Festival dell’Altrove di Guasila. Un viaggio attraverso la vita e la carriera di una delle figure più amate dello sport italiano, non solo per i suoi traguardi ma per l’impatto che ha avuto in un’epoca in cui le donne nello sport lottavano ancora contro forti pregiudizi. Tra ricordi inediti, episodi divertenti e incontri significativi, Simeoni apre una riflessione sul coraggio e sulla forza di volontà che l’hanno portata in alto anche nella vita, diventando un esempio per tante donne. Medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Mosca nel 1980 e argento a Montreal 1976 e Los Angeles 1984, ha dominato il salto in alto anche in Europa, vincendo un oro e due bronzi e quattro titoli indoor. “Videogiochi oltre i luoghi comuni” alle 20 è la lectio di Francesco Toniolo (docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) in collaborazione con il FestivalScienza.

Sabato 30

Si parte sempre alle 17 con “Il giocatore” con Claudia Caredda e Maurizio Pretta Carboni. Sulla falsa riga delle stand up comedy, spettacoli comici informali in cui l’attore si esibisce in piedi, la stand up literary, che verrà realizzata in collaborazione con la cooperativa Trip Sardinia, è una lezione di divulgazione storica e letteraria che narrerà la figura di Gigi Riva e della squadra del Cagliari Calcio e delle più antiche società sportive della città. Alle 18 “Gioco di squadra: genitori alla pari” con Alessandra Minello, accompagnata dalla psicologa e psicoterapeuta Diletta Mureddu, racconterà la genitorialità come un gioco condiviso, in cui uomini e donne partecipano in modo equilibrato al lavoro di cura e alle responsabilità familiari. Minello è sociodemografa all’Università di Padova e autrice per Feltrinelli di “Genitori alla pari. Tempo, lavoro, libertà” e per Laterza di “Non è un Paese per madri”. Voce di fiducia del festival ecco alle 20.30 il filosofo Umberto Galimberti con la lectio “L’io e il noi: il primato della relazione. Non si gioca con i sentimenti”. Unico evento con ingresso a pagamento: 15 euro + 2,50 euro (prevendita) al Box Office.

Domenica 1

Si inizia alle 16 con la scrittrice Maria Grazia Calandrone che, partendo dal suo ultimo libro “Magnifico e tremendo stava l’amore” (Einaudi), riflette sul lato oscuro e luminoso dell’amore, sul legame che si trasforma in violenza e sulla tensione tra possesso e liberazione, accompagnata da Massimiliano Ferrone. Alle 17 “Gianni Rodari: alla scoperta del fantastico potere della fantasia”: Pino Boero (ordinario di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura all’Università di Genova) in dialogo con Emanuele Scotto. Alle 18 la conferenza “Il gioco del piacere: corpo, consapevolezza e libertà sessuale” di Leni Marseglia psicologa, sessuologa e autrice del podcast “Vengo anch’io”. Alle 19, un altro volto noto: Stefano Bartezzaghi (insegna Semiotica della creatività alla Iulm) in dialogo con Luca Sorrentino. Gran finale alle 20 con Alice e Francesco Messina in dialogo con Giuseppe Murru. La celebre cantautrice, insieme a Messina, ripercorre la propria carriera e vita nel libro “L'unica via d'uscita è dentro” (Rizzoli), un’autobiografia che riflette il suo gioco di esplorazione e sperimentazione. (f. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA