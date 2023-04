«Giochiamo senza paura» 

Olbia. L’avversario più difficile nel momento clou: oggi con la Reggiana (17,30) l’Olbia si gioca la salvezza matematica. Ma la capolista al “Nespoli” si gioca la vittoria del campionato.

Così la sfida della penultima giornata di Serie C promette scintille. «Sarà una gara fondamentale per noi e loro, le pressioni ci sono ma siamo andati là all’andata senza paura e così sarà al ritorno», ha detto ieri Roberto Occhiuzzi: «Non ci interessa essere l’ago della bilancia nella corsa al titolo, vogliamo batterli non per il prestigio né per dispetto, ma perché non siamo ancora salvi. La Reggiana è una squadra forte e verrà qua per festeggiare la vittoria del campionato. Allora noi dovremo fare la gara per come l’abbiamo preparata, assicurandoci di parlare tutti la stessa lingua. Significa che se c’è da gettare la palla nel canale, quella in quel momento è la giocata giusta. A Recanati si vedeva che avevamo più fame e mi è piaciuto: in ballo c’è la salvezza ma anche i playoff col record di punti in C, perché matematica e classifica dicono questo. Ma intanto salviamo la squadra».

Il possibile rinnovo

E chissà che non scatti l’Occhiuzzi bis. «Sono in scadenza, la società è interessata a proseguire col progetto: vedremo dopo che ne avremo parlato», ha tagliato corto l’allenatore. Torna a disposizione Zanchetta dopo la squalifica; ai box Contini, Boganini, Gelmi, Mordini, Travaglini, Konig e Palesi.

La formazione