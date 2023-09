“Giochiamo d’anticipo” Il Cagliari contro gli abusi nello sport 

Il Cagliari calcio e l’oratorio San Paolo di piazza Giovanni XXIII in campo con il Cipm per il progetto “Giochiamo d’anticipo”. L’iniziativa è finalizzata alla protezione e al sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale in ambito sportivo ed è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento delle Politiche per la famiglia. «Il progetto si sviluppa in Sardegna, Emilia Romagna, Liguria e Lombardia», spiega Susanna Murru, responsabile del Centro italiano per la promozione della mediazione e la giustizia riparativa della Sardegna.«Abbiamo scelto due società molto rappresentative nel panorama sportivo cittadino.

Secondo i dati dell’Oms, nel 2017 fino a 1 miliardo di minori di età compresa tra i 2 ed i 17 anni ha subito violenze o negligenze fisiche, emotive o sessuali. Svariati studi dimostrano inoltre che l’abuso e la violenza sui minori sono fenomeni pervasivi anche in ambito sportivo.

Il progetto si propone di informare e formare allenatori, preparatori e dirigenti sulle tematiche connesse all’abuso sessuale e al maltrattamento sui minori, per conoscere le norme, riconoscere i campanelli d’allarme, comprendere le conseguenze e riflettere sui propri comportamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA