Giochi trappola ai giardini pubblici 

Addio barriere architettoniche, via le mattonelle sconnesse. E poi arredi per il fitness, una nuova area giochi e uno spazio dedicato alla sabbia e all’acqua per regalare ai più piccoli momenti di svago all’aria aperta. Il futuro del Parco della Resistenza, polmone verde cittadino che si estende su una superficie di due ettari e mezzo, è roseo. Il presente, invece, è soprattutto rosso e bianco: il colore del nastro che delimita le zone (sempre più numerose) ormai inagibili. Da tempo una delle poche aree cittadine attrezzate per i bambini è fruibile solo in parte. Qualche scivolo, un paio di altalene e altrettanti giochi a molla sono dislocati a Torangius, nei giardinetti di via Quasimodo, e in piazza Maestrale, nel quartiere di San Nicola. Nel parco Brigata Sassari, in via Solferino, invece i giochi sono solo un vecchio ricordo.

Sa Rodia

I giardini di viale Repubblica, specie nelle ore pomeridiane, sono il punto di ritrovo di mamme, papà e nonni con pargoli al seguito. Vietato distrarsi, però, i pericoli non mancano. Due pomeriggi fa l’ultimo intervento dei vigili urbani che, su segnalazione di una mamma, hanno dapprima verificato l’instabilità di alcune altalene e poi circoscritto la struttura sulla quale, fino a pochi minuti prima dondolavano i bambini. Uno dei sostegni centrali, ormai completamente corroso, ha perso aderenza alla base, provocando un’allarmante oscillazione. E via altri due giri di nastro. A pochi passi il “Villaggio Lisbona”, principale attrazione del parco con i suoi due scivoli, le torrette e il ponte tibetano, sorretto da funi sfilacciate rinforzate con abbondanti passate di nastro adesivo. Più volte sistemato dagli operai, ormai da settimane è delimitato dalle transenne e inaccessibile. Esattamente come l’altalena di fronte. Resiste all’usura lo scivolo più piccolo, dove la pavimentazione in gomma anti-trauma si interrompe bruscamente a qualche decina di centimetri dal gioco con un pericoloso gradino.

Il progetto

Non resta che attendere il restyling da 140mila euro, finanziato dalla Regione e annunciato lo scorso dicembre con annessa data di termine lavori, fissata entro il 2024. Il Comune ha affidato all’agronomo Giovanni Antonio Appeddu, l’incarico di predisporre il progetto di fattibilità esecutiva e la direzione dei lavori, indicando le linee generali di intervento.Tra le opere, oltre a quelle che dovrebbero regalare anche nuovi giochi sicuri ai più piccoli, anche la sostituzione degli elementi di arredo, panchine e cestini, danneggiati o mancanti, e la realizzazione dell’impianto di illuminazione a led alimentato da pannelli fotovoltaici. «È un’area illuminata e videosorvegliata molto bella - spiega l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - Grazie al finanziamento della Regione abbiamo la possibilità di valorizzarla ulteriormente. Particolare attenzione sarà dedicata al verde con la messa a dimora di nuovi alberi ad alto fusto, sempreverdi e caducifogli, per evitare che si abbiano zone del tutto spoglie in inverno».

