Giochi, sport e picnic: nasce un parco nell’ex cimitero 

C’era da aspettarselo: decine di persone ieri mattina si sono riversate in via Marcantonio per l’inaugurazione del parco nell’ex cimitero. Ci sono giochi per bambini, panchine, camminamenti, un vasto prato, un'ampia zona per eventi, uno spazio per i picnic e lo sport e parcheggi accessibili 24 ore su 24. È rimasto il muro di cinta, per non dimenticare ciò che questo luogo è stato. L’importo dei lavori è stato di 850.000 euro.

«Pensavo sarebbe stata l’ennesima opera pubblica che non avrebbe visto la conclusione in breve tempo come per altri cantieri, ma sono stato positivamente smentito», commenta Lucio Melis, uno dei tanti cittadini che si sono voluti avvicinare a vedere di persona il parco. «È molto bello, era un peccato vedere quest'area abbandonata per tanto tempo», aggiunge un altro dei presenti, che allo stesso tempo si augura venga vigilato per evitare atti di vandalismo. Le telecamere ci sono, «ma non bastano, la polizia municipale dovrà passare ogni giorno per monitorare», dicono alcune delle persone che hanno partecipato all’inaugurazione. «Non vedo l’ora di poter fare i picnic la prossima primavera e speriamo organizzino presto anche le sagre di cui si è parlato tanto», auspica Michela Valdes, una residente della zona. «Oggi è una giornata importante: siamo riusciti a realizzare questo bellissimo parco che Monserrato meritava e che aspettava da troppo tempo, dopo 25 anni di promesse cadute nel vuoto», ha detto il sindaco Tomaso Locci. Ad accompagnare l’inaugurazione c’è stata la musica del gruppo Non Soul Funky e di Manu dj, e malloreddus con salsiccia per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA