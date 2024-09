Giochi rotti e pericoli nei parchi: «Segnalate al Comune» 

Tra altalene rotte, erba incolta e pericoli nascosti, i parchi cittadini sono finiti sotto i riflettori dei residenti, sempre più preoccupati per lo stato di abbandono in cui versano alcune delle aree verdi in città.

La voce di mamme, papà e cittadini seccati si è fatta sentire sui social e il coro è unanime: «I luoghi che dovrebbero essere il cuore pulsante del gioco e dello svago per i più piccoli oggi sono trascurati e poco sicuri». Dall’altra parte arriva però il monito dell’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda: «Basta segnalazioni sui social, si fanno al Comune».

Il parco Sergio Atzeni, ad esempio, ospita una cabina dei comandi elettrici aperta e incustodita. Sembra non andare meglio nel piccolo polmone verde di via Giave, dove le attrezzature ludiche, ormai logorate dal tempo, rischiano di trasformarsi in trappole per i bambini. L’altalena è ormai rotta, ma nessuno ha messo in sicurezza l’area. Mentre nel parco di via Tortolì sembra che a dominare la scena sia l’erba alta: «Non ci sono più le pecore per brucarla», si ironizza sui social. Ed è proprio sui social che fioccano le segnalazioni, cosa che non piace all’assessore.

«Apprendo dalla stampa la presenza di queste criticità», replica seccato Caredda, «non sono uno particolarmente presente sui social e mi dispiace che, ancora una volta i nostri cittadini utilizzino questi strumenti per segnalazioni che andrebbero fatte agli uffici preposti, permettendoci così di intervenire nell’immediatezza».Le segnalazioni verranno comunque prese in carico e «già domani farò un sopralluogo per verificare la condizione dei parchi, ma – prosegue l’assessore – invito i quartuccesi a rivolgersi direttamente al Comune e soprattutto a essere collaborativi e intervenire quando vedono ragazzi più grandi utilizzare i giochi per i bambini, di fatto poi rompendoli».

