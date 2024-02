«Giochi rotti e arruginiti nelle piazze» 

Continua il problema dei giochi per bambini rotti nelle aree verdi di Sestu. Una prima segnalazione viene dal parco e piazza fra Ignazio da Laconi, dove Irene Schirru, residente della zona, racconta: «C’è una giostrina per bambini completamente arrugginita, che non gira più e traballa se qualcuno ci si siede sopra. Poco lontano c’è un pozzetto sfondato. Inoltre sarebbe meglio mettere delle telecamere perché la notte qui vedo dei ragazzini usare i giochi in modo improprio, per esempio saltandoci sopra».

Seconda tappa al parco Parodi nella piazza omonima, dove l’altalena è transennata da settimane. Il Comune sta comunque pianificando di sostituire i giochi in tutti i parchi. Il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita dichiara: «In piazza Parodi abbiamo già programmato un intervento. In piazza fra Ignazio invece ho chiesto un sopralluogo per verificare gli interventi da fare, e verificheremo anche il pozzetto».

