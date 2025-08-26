VaiOnline
Verde pubblico.
27 agosto 2025 alle 00:41

Giochi più sicuri per i bimbi, via alla sostituzione di quelli vecchi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sta per concludersi lo smontaggio di tutti i vecchi giochi per i bambini nei parchi e nelle altre aree verdi del centro e della periferia.

Ieri gli operari della ditta Avr che si sta occupando dell’intervento, erano impegnati nel parco del Sole in via Turati dove armati di una piccola ruspa hanno rimosso il vecchio “castello” che si trovava nel giardino e spianato il terreno in modo che sia pronto ad accogliere le nuove installazioni. Conclusa questa fase, presumibilmente dalla prossima settimana, inizierà il montaggio dei nuovi giochi, castelli, scivoli, altalene, dondoli, più funzionali e sicuri e tutti poggianti su un tappeto gommato, come prevedono le norme di sicurezza.

In totale è prevista la sostituzione di 39 giochi, dislocati in diverse zone: dal parco Parodi al parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino al Parco Europa. Tutti giochi che potranno essere utilizzati anche dai disabili.Nei mesi scorsi non erano mancate le polemiche per la chiusura delle aree, recintate con le reti arancioni di pericolo, in attesa della sostituzione dei vecchi giochi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 