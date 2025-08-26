Giochi più sicuri per i bimbi, via alla sostituzione di quelli vecchi 

Sta per concludersi lo smontaggio di tutti i vecchi giochi per i bambini nei parchi e nelle altre aree verdi del centro e della periferia.

Ieri gli operari della ditta Avr che si sta occupando dell’intervento, erano impegnati nel parco del Sole in via Turati dove armati di una piccola ruspa hanno rimosso il vecchio “castello” che si trovava nel giardino e spianato il terreno in modo che sia pronto ad accogliere le nuove installazioni. Conclusa questa fase, presumibilmente dalla prossima settimana, inizierà il montaggio dei nuovi giochi, castelli, scivoli, altalene, dondoli, più funzionali e sicuri e tutti poggianti su un tappeto gommato, come prevedono le norme di sicurezza.

In totale è prevista la sostituzione di 39 giochi, dislocati in diverse zone: dal parco Parodi al parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino al Parco Europa. Tutti giochi che potranno essere utilizzati anche dai disabili.Nei mesi scorsi non erano mancate le polemiche per la chiusura delle aree, recintate con le reti arancioni di pericolo, in attesa della sostituzione dei vecchi giochi.

