Giochi per i bambini rotti e inutilizzabili, il piano per sostituirli 

Qualche scivolo mostra i segni del tempo, il legno di alcuni cavallucci è stinto o graffiato. E altri giochi sono proprio rotti ed inutilizzabili. Scatta così il conto alla rovescia per rinnovare i giochi per bambini in molte piazze sestesi, con il Comune che annuncia la loro prossima sostituzione.

«Abbiamo avviato un programma di sostituzione dei giochi rotti in diverse aree del paese», annuncia Massimiliano Bullita, vicesindaco ed assessore all’Arredo urbano. Prima destinataria l’area giochi in via Tiziano, dove una giostrina si è rotta qualche settimana fa ed è ancora delimitata da un nastro, inaccessibile per i bambini. «Lì verranno sostituiti tutti i giochi ad eccezione dell'altalena che sarà però dotata di tappeto antitrauma per dare maggiore sicurezza ed evitare che si crei del fango dove non c’è il prato».

Bullita elenca le aree dove saranno sostituiti i giochi: «Sono piazza Gandhi, piazza Parodi, via Wagner e parco della Legalità Falcone e Borsellino». I bambini e genitori dovranno però avere ancora un po’ di pazienza: «L’ordine è appena partito», continua Bullita, «e ci auguriamo di avere le nuove installazioni entro la fine dell’anno». Parla anche la sindaca Paola Secci: «Poniamo sempre molta attenzione agli spazi di gioco per bimbi e ragazzi dove possono socializzare divertendosi, cercando di mantenere elevati standard di sicurezza per l’incolumità dei frequentatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA