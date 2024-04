Giochi off limits nei parchi, arrivano quelli nuovi 

Barriere attorno ai giochi resi inaccessibili perché pericolosi. Le segnalazioni arrivano da molte piazze anche se il Comune annuncia che quelli nuovi stanno per arrivare.

Il giro comincia nell’area verde di via Tiziano, creata da pochi anni, ma dove l’altalena è chiusa da barriere e la giostrina non funziona. Un bambino disposto a camminare un po’ potrebbe provare al parco Laconi, trovando anche qui la giostrina rovinata e non utilizzabile. La tappa finale è al parco in piazza Parodi, dove anche qui si può solamente ammirare, senza salirci, un’altra altalena transennata da mesi. Le cause sono problemi di sicurezza, usura, talvolta anche vandalismi. E nel tempo il problema non è migliorato. Qualche mese fa l’annuncio che il Comune aveva investito per metterci rimedio. «I nuovi giochi sono arrivati e disponibili per il montaggio, l'ufficio tecnico sta concordando con l'impresa le date per l'installazione, che comunque dovrebbe avvenire entro la prima quindicina di maggio», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. Il cambiamento riguarda anche le altalene: «Alcune verranno anche sostituite, e verrà installato il tappeto anti trauma, che mancava».

RIPRODUZIONE RISERVATA