Giochi off limits in tutti i parchi 

Transenne, cartelli di divieto e promesse di riapertura non mantenute. Da oltre un mese i giochi nei parchi cittadini sono off-limits: dal parco Sergio Atzeni a piazza Sunda, fino a via Tortolì e via Guspini, altalene e scivoli restano interamente interdetti. Per i genitori, stanchi e delusi, dopo settimane è un paradosso.

La polemica

«I giochi sono nuovi di zecca, allora perché non possiamo usarli?», sbotta Silvia, madre di due bambini, nel parco di via Pertini. «Ogni giorno troviamo le stesse transenne e nessuna spiegazione concreta. Se c’è un problema, lo risolvano in fretta, durante le vacanze di Natale mi sono dovuta spostare a Monserrato per far giocare i miei figli all’aria aperta».

Dal Comune arrivano rassicurazioni: nessun problema tecnico, nessun vandalismo. Solo «tempi burocratici». A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici, Walter Caredda: «I giochi sono omologati e perfettamente sicuri, ma necessitano periodicamente di una manutenzione, senza la certificazione da parte del tecnico abilitato non possiamo renderli nuovamente fruibili. È una procedura obbligatoria che garantisce l’incolumità dei nostri bambini. Mi dispiace per i disagi, ma la sicurezza viene prima di tutto».Ma le transenne per i quartuccesi stanno diventando un simbolo di inefficienza, vista anche la mancanza di alternative in città per i più piccoli. «Capisco che l’attesa possa creare malumori», ribadisce Caredda, «ma garantire la sicurezza delle attrezzature è una priorità assoluta. Sono progettate per bambini piccoli e devono rispettare rigidi parametri».

L’uso corretto

Poi l’assessore sposta il focus su un altro problema, richiamando anche al senso civico: «Troppo spesso – dice - gli adolescenti utilizzano giochi progettati per i bambini più piccoli, con il rischio di danneggiarli. Sono arrivate diverse segnalazioni. Questi spazi sono delicati e devono essere rispettati da tutti».E così si solleva un’altra polemica. «Se il problema sono gli adolescenti, servono controlli e vigilanza, non chiusure che penalizzano i bambini», ribatte Stefano, un papà, assicurando di aver lui per primo rimproverato alcuni giovani che utilizzavano in maniera inappropriata i giochi. Intanto, tra le proteste, i più piccoli continuano a guardare i giochi dietro le transenne, mentre il conto alla rovescia per la riapertura sembra non avere ancora una data certa.

