Giochi nuovi in tutti i parchi, a disposizione 300mila euro 

Al via la sostituzione e manutenzione dei giochi nei parchi comunali. Un’operazione restyling da 300mila euro che rientra nell’appalto del verde gestito dalla società Avr. Il programma - fanno sapere dal Municipio - prevede la sostituzione di 39 giochi per bambini ormai obsoleti, dislocati in diverse zone della città: dal parco Parodi al parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino al parco Europa. Un piano che si concluderà prima dell’estate.

I giochi - per i quali è necessario un adeguamento normativo - verranno recintati con relativa sistemazione dei cartelli di lavori in corso: la maggior parte saranno sostituiti - anche perché i costi di manutenzione sarebbero stati superiori rispetto al nuovo acquisto - mentre per quelli più recenti è prevista una manutenzione. «Alla fine avremo parchi e giochi più moderni e inclusivi», assicura il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna.Restyling iniziato nel parco Parodi dove momentaneamente l’area giochi è stata transennata. «L’assessorato sta lavorando per concludere l’intervento nel più breve tempo possibile», aggiunge Sanna, «tenendo conto che occorrerà procedere prima alla sostituzione, poi alla certificazione e infine al collaudo da parte di un organo certificato prima di ridare il via libera all’utilizzo».

