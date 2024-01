Giochi musicali per risvegliare il parco 

Giochi musicali con un design innovativo e tanti alberi nuovi. Grazie a un intervento di riqualificazione a Ollastra rinasce l’area verde “Is Cortis”, in via Grazia Deledda. Il progetto prevede la piantumazione di un prato con specie particolarmente resistenti e fiorite. «Sarà un modo per risparmiare acqua» spiega il sindaco Osvaldo Congiu. Verranno piantati il gelso bianco, il bagolaro e la jacaranda, oltre che piante della macchia mediterranea. Inoltre per cercare di riportare i giovani nell'area verde, il Comune ha deciso di installare giochi musicali, grazie a un contributo regionale di 17mila euro. Ci saranno xilofoni, una chitarra, percussioni. «Gli strumenti potranno essere utilizzati dai piccoli ma anche dai grandi - va avanti il sindaco - Sarà un modo per incuriosire tutti, saranno strumenti stimolanti anche dal punto di vista pedagogico».

