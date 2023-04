Giochi matematici e di scacchi, studenti alle finali 

Ottimo risultato per l’istituto comprensivo di Uta: gli studenti superano il turno e conquistano la partecipazione alle finali nei giochi matematici e nelle gare nazionali di scacchi. La sfida dei giochi matematici continua con la partecipazione alle finali di quattro studenti del paese, che proseguiranno la gara nella prestigiosa università “Luigi Bocconi”, di Milano. I finalisti della categoria C1, sono Giorgia Cossu, Elena Cason e Michele Anedda. Nella categoria C2 si è classificata Emma Cixi.

La scuola si è distinta anche nella competizione degli scacchi con sei studenti. I protagonisti che andranno alle finali di Montesilvano, in Abruzzo, sono Emma Mameli, Fanny Orrù, Roberta Soriga, Natalie Podda, Laura Mameli e Giulia Uda. «Sono veramente soddisfatta e fiera della nostra scuola - afferma la dirigente Silvia Minafra - gli studenti si sono distinti per grinta e determinazione grazie anche alle due docenti, Barbara Meloni, per i giochi matematici, e Antonella Lay, per gli scacchi, e a Danilo Mallò, esperto esterno per gli scacchi». Conclude il sindaco Giacomo Porcu: «Siamo felici di questo risultato e di aver contribuito a sostenere finanziariamente questo progetto. Facciamo i complimenti ai ragazzi e ai loro insegnanti per l'ottimo lavoro svolto».

