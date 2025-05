Giochi matematici, due studenti in finale 

Un anno da incorniciare per la 2 A delle Medie di via delle Begonie, dell’Istituto comprensivo 2 di Selargius. Il percorso di successi è iniziato con la partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo e ai Giochi matematici della Bocconi, dove due studenti - seguiti dalla loro docente Cinzia Utzeri - hanno superato le selezioni provinciali, guadagnandosi un posto alle finali nazionali. Mentre a maggio l’intera 2A ha partecipato alle finali regionali del Rally matematico, a Cagliari, conquistando un primo posto per la categoria 7. Non solo: la stessa classe è stata protagonista anche al Con-Corso Matematica per tutti, a Cinecittà, e c’è poi il primo posto nel contest regionale “In viaggio con le scienze”. “I risultati ottenuti sono la chiara dimostrazione del talento dei singoli studenti, della loro dedizione allo studio e dell’efficacia delle metodologie didattiche adottate dal Comprensivo 2”, sottolinea la dirigente Claudia Aroni. (f.l.)