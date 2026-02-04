VaiOnline
Milano Cortina 2026.
05 febbraio 2026

Giochi invernali, ci siamo 

Grande attesa per la cerimonia e l’accensione dei bracieri 

Milano. Un giorno ancora, poi gli occhi del mondo saranno puntati sui Milano Cortina 2026 e sull'Italia. Il countdown per l'inizio delle Olimpiadi invernali sta per chiudersi, la cerimonia di apertura domani a San Siro segnerà l'avvio dei Giochi. Un evento che rappresenta non solo il respiro profondo prima del rettilineo finale, come sottolineato dal numero 1 della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ma anche come dice il ministro per lo sport, Andrea Abodi, «il battito del cuore. Perché non c'è soltanto l'impegno ma ci sono i sentimenti, c'è la passione, c'è questa lunga attesa operosa di un lavoro durato anni che si consacra. Siamo pronti; noi nelle retrovie, perché al centro dello spettacolo ci sono gli atleti e le atlete così come gli spettatori».

L’apertura

Le Olimpiadi, ha ricordato Abodi intervenendo a RTL 102.5, vedranno coinvolti «due milioni di spettatori come minimo nei luoghi di gara e più di due miliardi di telespettatori da tutto il mondo». La cerimonia d'apertura sarà uno «spettacolo universale con il linguaggio che soltanto lo sport riesce ad esprimere, di rappresentazione del meglio, che dobbiamo cercare di portare nei giorni normali. Ci sarà la rappresentazione di tutto il valore della storia, della cultura, dell'arte, dell'ingegno di uomini e donne che hanno lasciato il segno, non soltanto in Italia, ma nel mondo».

Cio, fuori Malagò

Intanto ieri, nel corso della 145ª assemblea del Cio, Giovanni Malagò non è stato eletto nel board. All'ex presidente del Coni, attuale membro del Cio, è stato preferito per un solo voto il cileno Neven Ilic, presidente dell'Organizzazione Sportiva Panamericana.

