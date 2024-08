Giochi inutilizzabili al Parco della Pace 

Alcuni giochi sono rovinati da pioggia e sole che si sono alternati negli anni, altri sono stati vandalizzati da gruppi di ragazzini, un po’ come succede da tempo in diverse zone dei Selargius.

La conseguenza è che, almeno per il parco della Pace - in via Toscana - dondoli e altalene sono da tempo off limits, isolati dalle transenne del Comune per questioni di sicurezza. «Che tristezza vederli così», commenta Valeria Pinna, che frequenta spesso l’area verde di Selargius. «Così come non è bello vedere quello che rimane del chiosco». Una situazione nota ai vertici del Municipio: in attesa di capire cosa fare del punto ristoro chiuso da anni, c’è la certezza delle risorse - stanziate con l’ultima variazione di bilancio - per acquistare nuove attrezzature ludiche per i parchi pubblici, poco meno di 160mila euro. Fondo che sarà utilizzato per tutti i parchi comunali.

