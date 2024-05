Giochi inclusivi col 5 per mille 

È arrivata anche una giostra inclusiva nel parco di via Tortolì inaugurato a Quartucciu un anno e mezzo fa: il gioco può ospitare fino a due bambini in sedia a rotelle e quattro seduti. Installata due giorni fa, la giostra è stata acquistata grazie al 5 per mille dell’Irpef che i cittadini hanno deciso di destinare al Comune. Un’idea che si è rivelata vincente.

«Questo non può che renderci orgogliosi», commenta l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda che da quando si è insediato la prima volta nel 2018 ha messo in piedi l’iniziativa con l’idea proprio migliorare i polmoni verdi realizzati in città e acquistare nuovi giochi, per lo più inclusivi, da installare nei parchi comunali e nelle scuole.

Gli incassi

Nelle casse del Comune dal 2019 al 2023 sono arrivati circa 3mila euro all’anno per un totale di oltre 18 mila euro tutti già spesi. «Certo, perché vanno rendicontati e spesi anno per anno – precisa Caredda –. È chiaro però che il solo contributo dei nostri concittadini non basta, infatti, il più delle volte integriamo la spesa con fondi di bilancio».

In questi quattro anni sono state acquistate altalene, molle con i cavallini, giostre e migliorati così gli spazi verdi in via Thiesi, via Solarussa, via Vittorio Emanuele, tutti parchi di nuova realizzazione che però ancora attendono di essere intitolati. «Siamo contenti del risultato e dell’attenzione dei quartuccesi, ma si potrebbe fare di più», prosegue l’assessore, «per quanto noi, come Comune, ci impegniamo a pubblicizzare l’iniziativa, purtroppo quando vanno al Caf a fare la dichiarazione non sempre viene informato delle varie possibilità che ha per destinare il suo Irpef».

La campagna

E così anche quest’anno l’assessore Caredda ha lanciato il messaggio ai quartuccesi che in questo periodo stanno compilando la dichiarazione dei redditi: «Abbiamo deciso di fare ricorso al 5 per mille dell’Irpef per supportare e portare avanti le iniziative che l’amministrazione vuole realizzare», aggiunge, sottolineando che spesso i Comuni hanno le mani legate per la mancanza di risorse. «Le idee sono tante, purtroppo troppo spesso mancano i fondi. Il contributo del 5 per mille deve essere visto e vissuto come un modo di collaborazione tra cittadini e Comune per integrare e quello che già l’amministrazione fa e poi è un modo per avere un occhio di riguardo verso gli spazi comuni che sono di tutti».

