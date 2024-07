Giochi inclusivi a Santa Barbara 

A Gesturi stanno per concludersi i lavori per l’installazione dei giochi inclusivi per i bambini con disabilità motorie e sensoriali nel parco di Santa Barbara. «Grazie al bando promosso a luglio 2023 dal Plus di Sanluri abbiamo ottenuto un finanziamento per l’adeguamento del parco giochi comunale alle esigenze dei bambini con disabilità. Si tratta di un importante passo di civiltà e inclusione», dice soddisfatto il sindaco Emilio Serra. Al finanziamento da 21mila euro del Plus si aggiunge un cofinanziamento comunale di 5mila euro. È stato possibile inserire all’interno del parco un’altalena, un trampolino e diversi pannelli ludici per bambini con disabilità. Oltre a questi interventi si è investito sui giochi esistenti, riuscendo a sostituire gran parte della sabbia presente con idonea pavimentazione antishock. ( g. g. s. )

