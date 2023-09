Giochi fuori uso e pericoli  nel parchetto di via Tiziano 

L'area giochi di via Tiziano non è più un luogo per famiglie. È questo il pensiero di numerosi genitori e famiglie che protestano per le condizioni del parchetto di Sestu. La prima preoccupazione dei residenti è quella di un'area non delimitata da una recinzione che eviti ai bambini di andare in strada. In seguito il fango che viene a crearsi alla base degli scivoli a causa degli irrigatori.

Una mamma racconta di non portare più la propria bimba da mesi per le condizioni dei giochi e per la costante presenza di escrementi di cani, lasciati da padroni incuranti che non provvedono raccogliere tutto negli appositi sacchetti.

Il dondolo poi, continuano i genitori, non è adatto per i bambini più piccoli, oltre ad avere un sellino che mostra in maniera chiara i segni del tempo. Tra i giochi non più presenti e prima utilizzata dai bimbi, una casetta che da qualche tempo è stata rimossa probabilmente perché pericolosa o già crollata. Infine la piccola giostra è ormai delimitata da un nastro bianco-rosso, quindi inutilizzabile.

Il vicesindaco Massimiliano Bullita spiega: «Abbiamo già chiesto nei primi di agosto un preventivo per la sostituzione dei giochi. Complici però le chiusure estive delle aziende, non abbiamo ancora notizie. Infatti dall'ufficio lavori pubblici è già partito un sollecito».

