Giochi, Fede Brignone: lavoro tanto per esserci 

«Tutti mi chiedono quando tornerò e se ce la farò per le Olimpiadi. A oggi non ho una risposta. Sì, penso di poterlo fare, non so ancora quando. Questi giorni mi hanno fatto capire che posso tornare a fare l'atleta e posso tornare a fare le gare, quantomeno in velocità». A tre settimane dal via dei Giochi, Federica Brignone non ha risolto tutti i dubbi: su Sky Sport la valdostana ha parlato della corsa contro il tempo che ha ingaggiato dopo il terribile incidente dello scorso mese di aprile per riuscire ad essere al via alle Olimpiadi di casa. «Tutto il lavoro che ho fatto da quando mi sono fatta male l'ho fatto anche perché pensavo di poter essere una delle papabili per portare la fiaccola. Certo, la scelta poteva ricadere su altri, però con i miei risultati e la mia carriera penso di essermelo meritato, quindi è stata un'emozione grandiosa».

Parlando del suo recupero ha spiegato: «In gigante sto bene, però è dove faccio più fatica, con i dolori. Finora ho fatto superG e discesa, devo dire che in velocità va veramente bene. Se baratterei una delle mie due coppe del Mondo per un oro olimpico? Mai nella vita. Non c'è proprio paragone. Perché la Coppa del Mondo generale vuol dire essere lo sciatore più forte del mondo in più discipline. Vuol dire fare tutte le gare e fare una stagione, o due nel mio caso, ad altissimo livello, tutti i weekend. Sì, la gara delle Olimpiadi è bella, è una grande emozione, ma è una singola gara». Le aspettative per i Giochi: «Se anche solo dovessi esserci sarà qualcosa di speciale».

