Giochi fatti per i sardi 

Pochi - ma neppure tanto - ma buoni, davvero buoni. La Sardegna si presenta alle Olimpiadi di Parigi 2024 dando alla spedizione azzurra un contributo di otto elementi (7+1) che è più di qualità che di quantità. Almeno metà di loro non si limiteranno a partecipare ma, nel dare il massimo di loro stessi (come è ovvio che sia) hanno ragionevoli possibilità di salire sul podio. A proposito: il contingente italiano ha raggiunto la quota record di 403 (209 uomini, 194 donne), in 34 discipline.

Le conferme

Il fatto che da Tokyo siano trascorsi soltanto tre anni favorisce il fatto che ci siano conferme. Saranno ben sei, con due sole novità, che peraltro sarebbero stati pronti e competitivi già nel 2021. L’atletica conferma, assieme all’oriundo Filippo Tortu (ecco perché 7+1), l’altro staffettista Lorenzo Patta (oro in Giappone) e la velocista Dalia Kaddari. Patta farà soltanto la staffetta, gli altri anche i 200 metri dove però non sembrano avere grandi chance. Le 4x100 sono invece da medaglia. Da podio è anche il canottiere di Oristano Stefano Oppo che dal podio delle grandi competizioni internazionali non è mai sceso dal 2017 a oggi. A Tokyo era sul Doppio pesi leggeri assieme a Pietro Ruta, a Vaires-sur-Marne sarà invece con Gabriel Soares. Domani alle 18 la squadra sarà presentata nel Salone d’onore del Coni, a Roma. È in equipaggio singolo ma ha cambiato tavola, la velista cagliaritana Marta Maggetti, che a Tokyo fu quarta nella Rs:x e adesso ci riprova con l’IqFoil. Infine, nella pallavolo, la delusione dell’uscita di scena ai quarti di finale ha già dimostrato di essere stato uno stimolo per crescere e riscattarsi. Reduce dalla conquista della Nations League, e con un mago come Julio Velasco in panchina, Alessia Orro e l’Italvolley puntano in alto.

Le novità

A Tokyo ci sarebbero potuti essere anche due fenomeni della palestra ma per motivi diversi non parteciparono. Il ginnasta di Quartu Nicola Bartolini, iridato nel 2021 e fresco campione italiano nel corpo libero, è stato l’ultimo (almeno ufficialmente) a essere convocato e sarà il veterano di una nazionale giovane. Giovanissimo, 22 anni, è anche Sergio Massidda, che arriva da Ghilarza con la voglia di stupire il mondo sulla pedana dei 61 kg nella pesistica, la cui Nazionale è guidata da un altro bravissimo sardo, Sebastiano Corbu.

Le assenze

Non ci sarà invece il tiratore ozierese Gigi Lodde, che era stato già protagonista a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, e che aveva conquistato per l’Italia la prima carta olimpica nello skeet. Come il biologo e militare temeva, il dt Andrea Benelli gli ha preferito Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro: dovranno inseguire una medaglia anche per lui, che detiene il record mondiale. Non sono riusciti a convincere i rispettivi tecnici neppure il marciatore Andrea Agrusti (che a Tokyo era stato il migliore nella 50 km, disciplina cancellata) e il nuotatore Marcello Guidi (acque libere), mentre hanno mancato la qualificazione il pugile Federico Serra e, proprio due giorni fa, il cestista Marco Spissu, eliminato assieme alla Nazionale di Pozzecco nel torneo preolimpico di Portorico.

RIPRODUZIONE RISERVATA