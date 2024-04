Giochi estivi per i bambini 

Anche quest’estate il Comune proporrà un programma di animazione rivolto ai bambini e ai ragazzi del paese. A disposizione ci sono 64 posti divisi per fasce d’età: 16 per i più piccoli (3-5 anni), 24 per i bambini delle scuole primarie e 24 per i ragazzi delle scuole medie (11-14 anni). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune entro il 30 aprile.

Nei prossimi giorni il Consorzio territoriale “Network Etico” che si occuperà del servizio fornirà il programma dettagliato delle attività che partiranno a fine giugno. Le famiglie interessate dovranno versare una quota di contribuzione calcolata in base alla fascia d’età e alla residenza: si va da un minimo di 95 a un massimo di 295 euro con una riduzione del 40 per cento per il secondo figlio e l’esonero per la famiglie in carico al servizio sociale. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA