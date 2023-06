Giochi estivi per i bambini 

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Plus di Iglesias e la cooperativa La Clessidra, sta programmando le attività estiva per i giovani dai 3 ai 5 anni e per quelli dai 6 ai 10. Giochi, laboratori creativi, giochi d’acqua e altre iniziative saranno le attività da svolgere tra Casa Uccheddu, piazze e parchi comunali. Giornate e orari saranno comunicati con l’avvio del servizio che sarà gratuito, previa iscrizione nella ludoteca di Casa Uccheddu. Modulistica sul sito istituzionale dell’ente. (s. f.)

