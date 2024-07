Giochi e rifiuti sul prato,  il sindaco protesta con la scuola 

Le attività didattiche sono concluse da qualche settimana ma il cortile esterno del plesso della scuola dell’infanzia di via Bologna a Pabillonis è in una condizione di degrado. Alcuni cittadini hanno segnalato la situazione in Comune: dall’esterno sono visibili giochi abbandonati, rifiuti e altri materiali sparsi sul prato e sugli spazi di pertinenza dell’edificio. La segnalazione ha spinto il Comune ad inviare una richiesta di intervento alla direzione didattica Fermi+Da Vinci di Guspini di cui il plesso fa parte fino a fine agosto, quando le scuole del paese saranno accorpate in un nuovo istituto comprensivo con i plessi di Gonnosfanadiga e Arbus.

«Tale situazione crea un’immagine di incuria insolita nei nostri plessi scolastici, ancor di più in un luogo dove si insegna il rispetto dei beni pubblici e l’educazione dei bambini. I materiali e le attrezzature abbandonate, oltre a subire il deterioramento a causa degli agenti atmosferici, ostacolano la manutenzione del verde e rendono impossibile lo sfalcio e l’irrigazione del prato erboso», scrive nella lettera il sindaco Riccardo Sanna, con la richiesta di provvedere alla rimozione e al riordino delle attrezzature e dei materiali. La dirigente scolastica Blanche Marie Rita Sanna replica: «Domani (oggi per chi legge), dalle 7.30, due collaboratori scolastici ripristineranno il decoro delle aree di pertinenza della scuola». ( g. g. s. )

