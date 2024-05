Giochi e quiz su Harry Potter in biblioteca 

Nuovi appuntamenti alla Biblioteca comunale di Sestu, questa volta in occasione del maggio dei Libri, un’iniziativa organizzata dal Centro per il Libro e per la Lettura, istituto voluto dal Ministero della Cultura. Due gli appuntamenti, entrambi rivolti a ragazzi e ragazze dai 10 anni in su.

Giovedì 16 maggio, dalle 17, “Potter Mania”, gioco a quiz per i fan dei libri di J.K. Rowling. Giovedì 23 maggio, “Lupus in Fabula”, gioco di narrazione. Da molto tempo il Centro per i Libri e la Lettura organizza iniziative nelle biblioteche di tutta Italia per attrarre nuovi utenti. Tutto in base al motto “i libri sono chiavi che aprono mondi”. Perché la biblioteca è un luogo per leggere, studiare, ma anche giocare, emozionarsi, divertirsi. I posti sono limitati, l’intento della Biblioteca è coinvolgere i ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado. È consigliata la prenotazione, chiamando lo 070 2360491.

