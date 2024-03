Giochi e quiz matematici, musica e crostate Domani all’Alfieri si celebra il “Pi greco day” 

Domani all’Alfieri si celebra la giornata internazionale della matematica, il “Pi greco Day 2024”. Giunto alla terza edizione nella scuola cagliaritana, è stato ideato nel 1988 dal fisico Larry Shaw nell’Exploratorium di San Francisco, il grande Museo della Scienza, che da alcuni anni celebra il numero più famoso e misterioso del mondo matematico, con giochi, gare, musiche, filmati ed altre iniziative ispirate al Pi greco. In città, l’iniziativa prevede gare a squadre a colpi di quiz matematici, la sfida tra le classi terzi, un momento musicale, ma anche l’intervento delle studentesse e degli studenti del liceo scientifico Pacinotti oltre che quelli dell’Alfieri-Conservatorio.

Nella geometria piana il Pi greco, scoperto da Archimede, viene definito come il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del suo diametro. Ma perché si festeggia proprio il 14 marzo? Perché nella cultura anglosassone, le date vengono indicate inserendo prima il mese e poi il giorno. Quindi il 14/03 diventa il 03/14 (marzo 14) e dunque 3,14. Data che coincide, tra l’altro, con il compleanno del celebre fisico Albert Einstein.

Il Pi greco Day ha anche il suo dolce di rappresentanza: la crostata di frutta. Anche in questo caso la scelta non è casuale: “PI” e Pie” (“torta” in inglese) hanno lo stesso suono, e poi la torta è rotonda eì è quindi correlata al Pi greco. Durante la prima celebrazione, 36 anni fa, i partecipanti all’Exploratium sfilarono attorno al Museo e poi insieme mangiarono crostate di frutta preparate per l’occasione.

RIPRODUZIONE RISERVATA