Giochi e pentolaccia Chiude il Carnevale 

«Il Carnevale di quest’anno è stato carico di emozioni e di sorprese. Il Parco dell'ex Vetreria gremito da così tante persone che con entusiasmo e creatività hanno partecipato alle iniziative, è stata la testimonianza di voler consolidare questa tradizione. Eventi come questi hanno un forte valenza sociale, rafforzano i legami tra gli abitanti e valorizzano gli spazi pubblici. Ora ci prepariamo al gran finale e volgiamo lo sguardo al futuro».Così la presidente Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri, annunciando l'evento di chiusura dei festeggiamenti di questo Carnevale 2025, in programma domani al Parco dell'ex Vetreria di via Ampere.

La festa

La giornata di domenica inizia alle 10 con la “Sartiglietta in bicicletta”. Organizzata da Donne in Bici e Micromobilità Asd Apsato, l'iniziativa per la quale è possibile ancora prenotarsi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@donneinbici.it , è dedicata alle bambine e ai bambini. Alle 11, la tradizionale Pentolaccia. Sino 17 sono inoltre disponibili i giochi del luna park gonfiabile, i mercatini degli hobbisti e un laboratorio creativo di Carnevale dal titolo “Arlecchino spirulato” per la realizzazione di mascherine, cornici per foto ricordo e giochi, frutto di un progetto del Centro di Quartiere della cooperativa sociale Alfa Beta Onlus.

Il futuro

«Siamo soddisfatti della partecipazione dei cittadini», sottolineano Eugenio Spiga e Roberta Caschili, presidente e consigliera della commissione Attività produttive. «Siamo pronti per l’ultima giornata e stiamo già pensando al prossimo anno. Già oggi possiamo dire che abbiamo in serbo qualche sorpresa».

