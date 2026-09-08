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09 settembre 2026 alle 00:35

Giochi e musica, grande successo a “Sotto le stelle”  

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Partecipazione numerosa alla terza edizione del “CAS Sotto le stelle”. Il tema di quest’anno è stato “I Paesi del Mondo”: un viaggio tra culture, tradizioni e tanto divertimento. La serata è stata animata da giochi e attività per grandi e piccoli, realizzati dagli educatori del Centro di Aggregazione Sociale, e dal picnic a tema, preparato dalle famiglie. Nonni, genitori e ragazzi hanno partecipato all’evento coinvolgendo residenti di tutto il paese. Le dodici postazioni allestite in piazza hanno rappresentato altrettanti Paesi, con cibi tipici, giochi e laboratori.

L’assessora Simona Lobina, che ha partecipato all’evento in qualità di giudice, ha ringraziato di cuore gli operatori del CAS per la realizzazione della serata: «Vedere piazza Togliatti così animata, grazie ai bambini e alle loro famiglie, è una gioia. Le postazioni erano bellissime e allegre, i cibi buonissimi. Un momento di divertimento ma anche di aggregazione e di inclusione fra grandi e piccoli. Un grazie anche agli infioratori per la realizzazione del loro laboratorio».

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