Giochi e degustazioni aspettando il rally 

Prenderà il via oggi la quarta edizione del Rally del Sulcis Iglesiente, ma gli eventi ad esso collegati sono già partiti. Ieri sera a Barbusi c’è stata la presentazione al pubblico in piazza Santa Maria delle Grazie dell’equipaggio composto da Stefano Cani e Nicola Sanna che gareggeranno a bordo di una Clio Rally 5. Sempre a Barbusi all’arrivo dei piloti sabato pomeriggio verranno consegnati dei dolci locali dalle associazioni del paese. Altri appuntamenti di contorno ci saranno in tutto il territorio, da sabato a Iglesias , sede di partenza e arrivo ci si potrà divertire al motorhome con i simulatori, per vivere un’esperienza realistica e cimentarsi alla guida. Domenica a Carbonia , nell’attesa che arrivino le vetture al parco assistenza, si potranno ammirare alcune auto d’epoca. A San Giovanni Suergiu , dove ci sarà un riordino, l’amministrazione comunale con la Pro Loco, e la Angel Eventi, presenteranno gli equipaggi al pubblico e regaleranno dei prodotti locali. A Perdaxius l’amministrazione comunale e l’Asd Perdaxius stanno organizzano “Aspettiamo il rally insieme”, con l’istallazione di una tribuna da 250 posti, gonfiabili per i bambini e punto di ristoro e musica nello stadio comunale. Iniziativa simile (senza tribuna) anche a Villaperuccio con l’Asd Villaperuccio 2024 che ha previsto un punto ristoro e giochi per i bambini con animazione. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA