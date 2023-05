Giochi e camminata con tre nonnini podisti 

Una domenica primaverile trasformata in una festa. “Libellule in volo su Venere e Marte” ha calamitato l’interesse di tanta gente con una grande voglia di muoversi, di socializzare, di stare insieme. Il parco degli Ulivi di Settimo San Pietro ha accolto di buon mattino tanta gente: giovani e meno giovani, uomini e donne. Con loro, tre testimonial d'eccezione: Severo Fadda, 97 anni, Giuseppe Cabras e Donino Medda, 287 anni in tre.

Donino Medda si è scatenato anche col tiro alla fune e in altri giochi. Poi, tutti assieme, la passeggiata fra le vie del paese, quindi in aperta campagna verso la zona di San Pietro. Andata e ritorno, a passo lento, con qualche accelerazione in una mattinata invitante. «Faccio tutti i giorni cinque chilometri a piedi – dice Donino Medda - Non sento i miei 95 anni»

Una camminata sportiva alla presenza anche del sindaco Gigi Puddu e degli assessori Ptzalis e Concu. L’organizzazione è stata dell’associazione Libras. «È stato un successo – ha detto Tiziana Spallieri. Tanta la voglia di aggregazione, di muoversi, di respirare a pieni polmoni». I commenti si sprecano: Maria Daniela Scano, Barbara Musiu, Maura Picci (arrivata col figlio in carrozzina), si dicono entusiaste. «Ci voleva proprio: una camminata davvero attesa». (r. s.)

