Giochi e bagni chiusi, nel parco Matteotti arrivano le transenne 

Non c’è pace per il parco Matteotti. Il giardino al centro della città in via D’Annunzio, continua ad essere vittima del degrado e dell’abbandono.

Dopo i topi, che scorrazzano liberamente, adesso arrivano anche le transenne. Le barriere hanno fatto la comparsa da qualche giorno a circondare lo scivolo-castello tanto utilizzato dai bambini. Già da qualche tempo, vecchio e fatiscente, aveva dato segni di cedimento ma adesso è diventato pericoloso e tutto attorno la pavimentazione gommata è distrutta e piena di buchi. Così si chiude con buona pace dei bimbi che i giochi li possono vedere solo da lontano.

«Basta guardarsi intorno per rendersi conto di com’è la situazione», allarga le braccia Orsola Campus 59 anni, «qui ci sono bambini costretti a stare in mezzo a questo degrado. La vede la pavimentazione? Da una parte hanno messo le transenne ma tutto intorno no e ci sono buchi dove si può cadere da un momento all’altro. Il gioco andava sostituito non transennato, perché adesso i bambini cosa devono fare?». Transenne anche davanti ai bagni chiusi da tempo: erano stati vandalizzati e mai riaperti, mentre i nastri bianchi e rossi circondano i punti dove sono stati tolti i rubinetti. «Li dovevano sostituire ma invece non ce n’è traccia» dice Francesco Puddu 79 anni, «adesso non c’è nemmeno un rubinetto per lavarsi le mani. Ma come si fa a chiamarlo giardino? C’è un degrado assoluto».

