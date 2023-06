Giochi e attrezzi al parco, nasce la nuova area fitness 

Si sono conclusi, a Villaurbana, i lavori dell’area fitness in località “Trunconi”. Secondo quanto previsto dal progetto originario, all’interno del parco comunale sono stati installati gli attrezzi per l’esercizio fisico. L’area sarà accessibile anche alle persone diversamente abili. Si tratta di un altro importante passo nella trasformazione della zona a ridosso del centro abitato, dopo che negli anni scorsi l’amministrazione era già intervenuta con la riqualificazione attraverso la piantumazione di varie specie di alberi. E proprio le piante verranno incrementate con la messa a dimora di ulivi, ma è previsto anche l’inserimento di ulteriori giochi. Per la nuova area fitness del paese sono stati spesi circa 39mila euro, provenienti da fondi statali destinati agli investimenti in infrastrutture sociali.

Con i lavori, l’area fitness è stata resa più sicura e funzionale. «Le attrezzature saranno a disposizione di tutta la popolazione, comprese le associazioni sportive che potranno utilizzarle per i loro corsi o allenamenti – ha spiegato il sindaco Paolo Pireddu - Ci auguriamo vengano utilizzate principalmente dai giovani, perché l’idea dello spazio verde con attrezzature sportive e ludiche nasce proprio per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e alla necessità di stare all’aria aperta”. ( g.pa. )

