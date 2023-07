Giochi di luce sul Municipio: «Diamo valore all’edificio» 

Al via i lavori per la realizzazione dell’illuminazione artistica delle tre facciate esterne del palazzo municipale di Sanluri. Il progetto prevede l’utilizzo di piccoli proiettori a led con emissioni di luce anche sugli alberi delle aiuole nei marciapiedi, davanti alla gradinata dell’ingresso principale di via Carlo Felice. Luci e colori finalizzati a far risaltare nelle ore notturne le finestre del monumentale edificio e dei rami delle piante, come se ciascuno fosse una sorgente luminosa.

«Si tratta – ricorda il sindaco, Alberto Urpi – di un progetto che s’inquadra nell’ambito di una programmazione più ampia di riqualificazione e valorizzazione della città». Il primo cittadino ricorda che «il punto di partenza è stata l’illuminazione della facciata del castello, poi estesa in tutto il maniero». Prima ancora è stata la volta delle storiche fontane di Piazza Castello e Porta Nuova, con zampilli di luce colorate, più volte rifatte per via di alcuni errori tecnici. «Alla fine – commenta Urpi – non poteva mancare l’edificio che merita particolare attenzione, il Municipio, la casa di tutti i cittadini». E lo scorso anno furono così recuperati fra le pieghe del bilancio i fondi per l’intervento, quasi 30 mila euro. Per affidare l’incarico, tramite un bando pubblico, furono invitate 440 società. Solo due presentarono le offerte. Ad aggiudicarsi la gara è stata la ditta sanlurese Sistemi informatici di Giorgio Bulliri. Ieri l’inizio dei lavori. ( s. r. )

