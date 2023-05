Giochi di guerra digitali,  partecipano gli americani 

Taipei. Sono solo una ventina i punti della costa di Taiwan adatti a uno sbarco militare, ancora meno le spiagge con condizioni ottimali. Sulla base di queste caratteristiche da fortezza naturale, ieri Taipei ha dato il via a cinque giorni di war games computerizzati ideati per contrastare una prima ondata di attacchi cinesi su 14 spiagge, parte di un’aggressione più ampia dell'Esercito popolare di liberazione. Le esercitazioni annuali “Han Kuang” simulano attraverso il Joint Theatre Level Simulation system (Jtls) le risposte alle minacce di Pechino, che rivendica Taiwan come parte «inalienabile» del suo territorio, se necessario da riunificare con la forza.

Le forze armate taiwanesi usano una piattaforma di simulazione «a livello di teatro comune» costruita negli Usa per operazioni civili-militari congiunte, combinate e di coalizione: non a caso personale militare americano è presente alle operazioni in veste di osservatore e inizio mese il ministro della Difesa dell’isola Chiu Kuo-cheng aveva confermato che il personale Usa «si sarebbe unito sia ai segmenti computerizzati sia a quelli di tiro» di Han Kuang, previsti a luglio. Intanto Pechino ha condannato all’ergastolo per spionaggio un americano di 78 anni, John Shing-Wan Leung (noto anche come Liang Chengyun), a oltre due anni dall'arresto di aprile 2021. Qualche osservatore interpreta la vicenda come un segnale al presidente americano Joe Biden in vista dell’imminente G7 dei leader di Hiroshima, in Giappone. Gli Stati Uniti hanno a loro volta annunciato l’arresto di un uomo, Litang Liang, accusato di essere un agente cinese che spiava dissidenti nell'area di Boston. L’uomo è sospettato di aver fornito a Pechino, fra il 2018 e il 2022, informazioni su componenti della comunità cinese locale favorevoli a Taiwan.

