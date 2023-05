Giochi di guerra, all’Isola neanche un euro 

La Nato, impegnata ormai da diverse settimane in una mega esercitazione nel poligono di Teulada, non ha speso neanche un euro in Sardegna. Da un’analisi delle spese sostenute per l’operazione Noble Jump 2023, si scopre che le brioche sono state acquistate a Bologna, l’acqua (374 mila bottigliette) a Napoli e la tinteggiatura delle caserme di Teulada è stata commissionata a un’impresa calabrese. Irritati i commercianti di Teulada: «I militari da noi non hanno comprato neanche un panino con il salame».

