Giochi della chimica, studente sul podio 

Francesco Mele, che fa parte della quinta liceo scientifico “Mariano IV d’Arborea” di Ghilarza, si è classificato al secondo posto nella finale regionale dei Giochi della Chimica. Sabato 10 maggio verrà premiato nella Cittadella universitaria di Monserrato dai responsabili della Società chimica italiana. «Siamo estremamente contenti per i risultati raggiunti dai nostri studenti - commentano i docenti dello Scientifico Pasqualinangela Orrù e Stefano Pusceddu – questi eventi rappresentano un modo diverso di confrontarsi e approcciarsi alle materie e danno modo di approfondire argomenti che non sempre vengono trattati durante l’anno, ma costituiscono anche occasioni per misurarsi con altre realtà regionali, nazionali e internazionali». I Giochi sono annualmente organizzati dalla Società chimica italiana, grazie al patrocinio del Ministero dell’Istruzione, con lo scopo di stimolare l’interesse per questa disciplina. Prevedono una fase d’istituto e una regionale, i cui rispettivi vincitori parteciperanno alla gara nazionale, dal 19 al 21 maggio a Firenze. A seguito degli esiti si proclamerà il vincitore nazionale e si selezionerà la squadra olimpica nazionale. Quest’ultima verrà preparata da docenti e ricercatori universitari per le Olimpiadi internazionali della chimica dal 20 al 29 luglio a Dubai. (s. p. )

